Escola de Americana lança curso intensivo de inglês online para iniciantes

Pensando em auxiliar os novos alunos que gostariam de aprender inglês e iniciar os estudos imediatamente, a escola de inglês Intensivos Americana, que está há 7 anos na cidade e é especializada em cursos de inglês e intensivos, lançou recentemente o Intensivo Online. Este curso segue o mesmo modelo do presencial, mantendo a metodologia que é tradicional na qual se pratica as quatro habilidades da língua e com abordagem comunicativa.

Sempre estimulando os alunos a falarem inglês e de uma maneira progressiva, o aluno se sente confiante e confortável para começar a falar o novo idioma em tempo integral.

Se você nunca fez inglês e deseja iniciar os seus estudos do zero de maneira remota, este intensivo é para você.

Os intensivos regulares são sempre de segunda a quinta-feira com carga horária de 1 hora diária on-line (o aluno pode utilizar o celular ou um computador), tempo suficiente para o aluno absorver todo o conteúdo proposto e praticar.

Cada grupo é composto por apenas 5 alunos e as aulas acontecem com um professor experiente em tempo real e exercícios extras!

Sobre o módulo:

Nível: Iniciante

Carga horária: 30 horas

Conteúdo do iniciante: início do zero, apresentações, verbo to be e os verbos mais comuns, números, alfabeto e toda a base necessária para que o aluno se sinta confortável e comece a se comunicar em inglês.

Investimento: a consultar. Vagas limitadas!

Para mais informações sobre intensivos presenciais, aulas particulares e outros cursos acesse nosso site: www.intensivosamericana.com.br ou entre em contato pelo nosso whatsapp: (19) 9 7407-7421 (clique aqui).

Instagram: @intensivos_americana

Facebook: /intensivosamericana