Escola de Americana oferece curso de Excel focado no mercado de trabalho

O Excel é a ferramenta mais utilizada e mais importante no mercado de trabalho. Possuir formação ou conhecimento nesta ferramenta tem sido cada vez mais uma exigência das empresas. Por este motivo a Supernova Treinamentos chegou no mercado a 4 anos atrás, oferecendo formação em Excel com um método diferente e ministra cursos do básico ao avançado em horários especiais para quem trabalha ou estuda.

A Supernova Treinamentos criou uma metodologia diferenciada, as aulas podem ocorrer aos finais de semana ou de noite e as turmas são reduzidas (com no máximo nove alunos), isto faz com que todos os alunos tirem suas dúvidas de forma rápida e individualizada.

A empresa vem fazendo sucesso nas redes sociais. Em sua página no Facebook, eles já tiveram mais de 200 avaliações positivas de seus ex alunos.

“Com o tempo cada vez mais escasso, a busca pela formação precisa ser rápida. Nossa metodologia mão na massa nos permite atender clientes de diversas áreas de atuação profissional (já tivemos alunos advogados, nutricionistas, contadores, empresários, professores, fisioterapeutas, publicitários, engenheiros, administradores, etc). Abordamos desde princípios básicos até conteúdos avançados, como Tabela Dinâmicas, Macros, Solver e VBA”, afirma Étore de Larmelina, professor e sócio da Supernova.

A empresa também oferece o curso de Excel para universidades (através de convênios com Empresas Junior, DCE e outros órgãos estudantis) e para empresas em horários flexíveis (as aulas podem ocorrer antes, durante ou depois do expediente).

O valor do curso também é diferenciado. A formação custa R$450 a vista ou em até 6 parcelas de R$80,00 no cartão de crédito.

Para saber mais informações sobre o curso clique aqui.



Supernova Treinamentos

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 3120. Salão 19, segundo andar. Americana-SP [ATENDIMENTO COM HORA MARCADA]

WhatsApp(19) 99685-5333 (WhatsApp)