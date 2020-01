Escola em Americana abre as inscrições para nova turma do Curso de Socorrista e Resgatista – APH

A Escola Easycomp Plus de Americana, abre nessa segunda 06/01 as inscrições para a 5º turma do curso de Socorrista e Resgatista APH. Esse curso pode ser feito por qualquer pessoa acima de 18 anos, não é necessário ser da área da saúde para fazer o curso. Essa turma será ministrada toda terça-feira das 8h as 12h com início previsto para 21/01. Serão apenas 20 vagas disponíveis, sendo que as 15 primeiras serão com bolsas de estudos!

Esse treinamento é ministrado pela Enfermeira e Socorrista do SAMU, Bruna Busnardo, que é referência hoje na área de Urgência e Emergência, sendo muito premiada e reconhecida pelo COREN-SP.

O curso conta com aulas teóricas e práticas e visitas técnicas em Corpo de Bombeiros, SAMU e Laboratório de anatomia da FAM

Para concorrer a uma das bolsas de estudos, faça sua inscrição pelo link > http://bit.ly/Curso_Socorrista

“Esse curso está sendo um sucesso na escola, pois é uma grande oportunidade pra quem sonha em trabalhar na área da saúde e as vezes não consegue fazer uma enfermagem por exemplo, costumo dizer que esse curso todos deveriam fazer, pois vai além da questão profissional ou financeira, é um curso onde você aprende a salvar vidas, é realmente um curso pra vida”, conta Danilo Rocetti.