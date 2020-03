Escola em Americana anuncia 150 vagas para cursos 100% gratuitos

A Escola Easycomp Plus em parceria com o Programa Aluno Bolsista lança em Americana um projeto que concederá 150 vagas para cursos totalmente gratuitos. Serão disponibilizados diversos cursos, onde o candidato poderá escolher qual deseja fazer.



Confira alguns dos cursos que serão disponibilizados:

Adobe Photoshop

Corel Draw

Youtuber

Desenvolvedor de Games

Desenvolvedor de Apps

Rotinas Administrativas

Gestão de Pessoas

Telemarketing

Excel Essencial

Para concorrer a uma dessas vagas, basta acessar http://bit.ly/AlunoBolsistaAmericana e fazer sua inscrição. O programa Aluno Bolsista entrará em contato com todos os selecionados informando sobre as inscrições. Lembrando que todos que forem selecionados terão direito o curso escolhido totalmente gratuito e ainda receberão certificado também sem custos

“Esse é um projeto importantíssimo para a cidade de Americana, pois é uma grande oportunidade que as pessoas tem de poder fazer um curso e aumentar suas habilidades e qualificações. Sabemos hoje como é muito competitivo o mercado de trabalho e as empresas estão em busca dos melhores profissionais, e hoje quanto mais qualificação você tiver em seu currículo, mais próximo você está do mercado de trabalho”, explica Danilo Rocetti.

“Outro ponto que é muito importante destacar é a veracidade do projeto, muitas escolas infelizmente usam isso de má fé anunciando cursos gratuitos, e quando a pessoa chega lá, tem aquela ingrata surpresa, não é gratuito, sempre tem uma pegadinha e tem que pagar alguma coisa.

O Programa Aluno Bolsista é mantido por empresas privadas que investem na área de educação, por isso conseguimos essas bolsas de estudos gratuitas, então é um projeto sério e não tem pegadinha! Os interessados podem se inscrever e os selecionados não vão pagar 1 centavo”, conclui.

Para concorrer a uma dessas vagas acesse agora > http://bit.ly/AlunoBolsistaAmericana e garanta sua vaga!