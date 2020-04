Espetaria de Americana faz sucesso com delivery de ‘girassol de picanha’ e ‘jantinhas’

Em meio a crise do coronavírus em todo o mundo, os restaurantes estão adotando novas formas de atendimento. Umas delas é o delivery. Pensando nisso a Spettos & Cia, no bairro Terramérica, em Americana iniciou a entrega de seus pratos para maior comodidade do cliente.

A Spettos & Cia se destaca por oferecer pratos diferenciados. Uma das novidades que está fazendo sucesso é o Girassol de Picanha: picanha angus assada com mandioca temperada com cebola e cebolinha. Para companhar arroz, farofa e vinagrete.

Outra sucesso de vendas é a “jantinha”. O prato é composto por um espetinho, arroz, vinagrete e mandioca.

Jantinha faz sucesso entre os clientes | Foto: Divulgação

“Começamos há três anos com uma pequena barraca e hoje nos consolidamos com a espetaria. Mesmo em meio a toda a crise que estamos vivendo no mundo, os clientes ainda continuam optando pelo delivery. Isso é bacana, estamos muito agradecidos pela preferência” conta Fabiana Belo, sócia proprietária do espaço.

Os pedidos podem ser feitos através do Whatsapp, através deste link http://bit.ly/Spettoscia. A Spettos & Cia fica na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, 1007, no Jardim Terramérica, em Americana. Conheça outros produtos acessando o perfil no Instagram neste link.