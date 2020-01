Evento para noivas e debutantes começa nesta quarta em Americana.

Americana recebe nesta quarta e quinta-feira, dias 22 e 23 de janeiro, a 5º Edição do Workshop Noivas e Debutantes, que acontece a partir das 19h no salão Classic Hall Eventos, em Americana.

Serão mais de 30 fornecedores de toda a região incluindo Salão de Beleza, Bartender, Orquestra, Alianças, Forminhas para doce, Fotografia, Buffet, Filmagem, Cerimonialistas, Cascata de chocolate, Segurança. Decoradores, Chopp, DJ’s, Doces Finos, Trajes de Festa, Companhia de Dança, Cabines e Totens Fotográficos.

O evento que tem entrada franca vai sortear entre os visitantes R$ 4 mil para serem gastos com os fornecedores presentes no local. Para concorrer ao prêmio é necessário fazer o cadastro através do número Whatsapp (19) 9 8960-5708 (clique aqui) ou pelo e-mail luisfurlanhenrique@gmail.com

O Classic Hall fica na R. Inhaúma, 273 – Jardim Ipiranga, em Americana.

5° Workshop Noivas e Debutantes

Dias 22 e 23 de Janeiro das 19:00 às 22:30

Entrada franca