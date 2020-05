Exame confirma que enfermeiro de Americana está com Covid-19

Um profissional de saúde de 31 anos, residente em Americana, testou positivo para Covid-19. De acordo com o que o Portal de Americana apurou, trata-se do enfermeiro Renan Daniel Do Prado que já atuou na unidade de saúde do Antônio Zanaga e no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Ele está internado na UTI de um hospital particular de Piracicaba e o caso foi divulgado no boletim desta quarta-feira (13) pela Vigilância Epidemiológica de Americana. Agora, o município contabiliza 60 casos de coronavírus, sendo que 52 já estão curados.

Americana registrou ainda mais seis novos casos suspeitos de coronavírus. Duas mulheres, de 78 e 77 anos, estão internadas em hospitais particulares e quatro profissionais de saúde estão em isolamento domiciliar: três mulheres de 47, 35 e 43 anos; e um homem de 57 anos.

O boletim atualizado traz também cinco casos suspeitos que tiveram resultado negativo para coronavírus, sendo quatro deles por realização de teste rápido em laboratório particular. Com esses números, o município contabiliza agora 387 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 60 casos positivos, sendo quatro óbitos, três internados, uma profissional de saúde em isolamento domiciliar e 52 curados; 19 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo um óbito, seis internados em hospitais, nove em isolamento domiciliar e três que já cumpriram a quarentena (14 dias).