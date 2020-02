“Expo Game” é atração no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping, em parceria com o Senac Americana, promove nesta quarta, quinta e sexta-feira a “Expo Game”. Aberta ao público, a exposição conta com vídeo games antigos e uma mostra com novos jogos, desenvolvidos pelos alunos do curso Técnico em Programação de Jogos Digitais do Senac Americana. O evento acontece no Espaço Coworking, localizado próximo à Estação Valentina e ao Tico´s Burger e tem entrada gratuita.

Segundo Guto Xavier, um dos docentes da turma, os visitantes poderão apreciar em exposição a evolução de consoles, desde os primeiros produzidos na década de 80 até os mais modernos, e poderão jogar sete dos jogos desenvolvidos pelos alunos em sala de aula e que estarão disponíveis em notebooks. Os visitantes também terão acesso a um jogo que teve sua estrutura modificada para rodar na plataforma do XBOX ONE.

Além disso, os visitantes poderão baixar o aplicativo Expo Game, já disponível para download na Play Store, que é de realidade aumentada e possui conteúdo de interação com a exposição e também fora dela, o que permitirá levar a diversão para casa.

“Estamos sempre buscando proporcionar entretenimento de qualidade e acessível a todas as famílias e essa programação é uma excelente oportunidade para os fãs de games terem contato com novos jogos”, comentou a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

De acordo com a aluna Jaqueline Oliveira de Paula, a Expo Game nasceu de um desejo dos alunos de compartilharem um pouco mais sobre o mundo da gamificação. “Temos também como intuito promover a interação de pais e filhos, além de mostrar que se hoje existem jogos tão desenvolvidos é porque no passado existiu toda uma implementação e evolução”, observou.

Ainda segundo Jaqueline, mais do que apenas programação, ao longo desse projeto, os alunos puderam se desenvolver em diversas competências inerentes à profissão e ao mercado de trabalho, tais como criatividade, trabalho em equipe, trabalho sob pressão, adaptabilidade e organização. “Poder levar nossa exposição ao Tivoli Shopping é uma grande satisfação e eleva ainda mais o nosso desafio, pois cada detalhe pode fazer diferença”, concluiu.

SERVIÇO

Expo Game

Data: quarta, quinta e sexta-feira (5 a 7 de fevereiro)

Horário: das 10h às 22h

Local: Espaço Coworking do Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699, Jd. Mollon – Santa Bárbara d’Oeste)

Evento gratuito