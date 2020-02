Faculdade de Americana dá bolsas de até 100% no “Ultimate FAM”

Para ingressar no curso superior é preciso muito esforço para vencer a batalha contra o temido Vestibular. Seja para conquistar a vaga sonhada ou por descontos nas mensalidades, estar preparado para a prova é essencial.

O Ultimate FAM será realizado na Faculdade de Americana de 3 a 7 de fevereiro, na sede da Instituição. De acordo com a pontuação, o candidato pode conquistar até 100% de desconto nas mensalidades do curso. Este é o último processo seletivo com bolsa integral antes do início das aulas para os calouros, que começarão a rotina de estudos a partir de março.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Para desafiar e acertar um forte cruzado de direita na prova da FAM, basta acessar o site:fam.br/ultimatefam. As inscrições são gratuitas. Confira os horários do principais eventos da noite: 04/02 – 15h00 e 19h00; 05/02 – 08h30 e 19h00; 06/02 – 15h00 e 19h00; 07/02 – 8h30 e 19h00 e 08/02 – 08h30.

“A gente sabe o quanto é importante oferecer as melhores possibilidades para os candidatos ingressarem na FAM, sendo assim, buscamos a todo momento criar novidades e opções para aqueles que buscam iniciar o curso superior”, comentou o gerente de marketing e comercial FAM, Eryvelton Baldin.

A prova consiste em 20 questões de múltipla escolha e uma redação. O resultado sairá em 72horas úteis. Os benefícios do Ultimate FAM não se aplicam para os cursos de Tecnologia, Letras Técnicos e EAD.