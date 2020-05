Faculdade de Americana oferece conteúdo extra através de lives.

Desde março, a Faculdade de Americana está fisicamente distante dos alunos, mas pertinho no mundo digital. Com o isolamento social e as aulas presenciais proibidas, pelo Ministério da Educação a Faculdade de Americana, mais uma vez, é destaque no pioneirismo ao produzir conteúdos extras para seus alunos e comunidade com entrevistas no programa ao vivo FAM On.

O programa iniciou em abril e convida professores e profissionais de todo o país para um bate-papo com muito conteúdo. Com duração de uma hora, o programa acaba sendo uma aula extra para os alunos em uma plataforma toda conectada com as redes sociais da Instituição. As lives são apresentadas através do Facebook e Youtube.

“Com o isolamento social, nós buscamos uma maneira de oferecer ainda mais conteúdo, além daqueles das aulas do curso do aluno, além também de oferecer conteúdo para a comunidade com informações de profissionais e professores respeitados no mercado de trabalho”, disse o diretor administrativo FAM, Gustavo Azzolini.

Neste período, a FAM já abordou diversos assuntos entre várias áreas do conhecimento. Saúde, educação, esportes, comunicação, direito já foram temas discutidos no novo programa da Faculdade de Americana.

“Conseguimos adquirir uma nova plataforma online e agora com mais qualidade conseguimos realizar este novo programa, que acreditamos que veio para ficar mesmo após pandemia sendo uma nova ferramenta para nossos professores para conectar profissionais de qualquer parte do mundo. Inovar é preciso mesmo em época de dificuldades para todos”, comentou o gerente de marketing FAM, Eryvelton Baldin,

Os programas do FAM On são realizados ao vivo sempre às 18h00 nas plataformas digitais da Faculdade de Americana, o famamericana