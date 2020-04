FAM dá dicas de postura em estudo em casa; veja o vídeo

Com o período de quarentena estendido, consequentemente a rotina de estudos e trabalhos continuam no agora famoso home office. Para evitar problemas na coluna e prejudicar sua saúde, a coordenadora do curso de Fisioterapia da FAM, Adriana Pertile, traz algumas dicas para você cuidar da sua postura em casa.



No vídeo apresentado, Adriana ressalta a utilização de cadeiras com encosto para as costas. Evitar inclinar o tronco e o pescoço também é importante. A rotação do tronco também é prejudicial para a coluna. A postura ao utilizar o smartphone inclinando o pescoço para baixo durante muito tempo também deve ser evitado.

Adriana Pertile ainda afirma que a organização da sua mesa ou escrivaninha de trabalho ou estudo deve estar de uma maneira confortável para seu melhor desempenho.



“Espero ter ajudado de alguma forma, eu sei que quando a gente está em casa a tendência é relaxar, tentem fazer uma rotina de estudo e trabalho e que você se concentre no que está fazendo”, disse.

Veja o vídeo com as dicas