Fam On abre semana com entrevista sobre biossegurança e Epis em época de pandemia

Fam On abre semana com entrevista sobre biossegurança e Epis em época...

A Faculdade de Americana realiza nesta segunda-feira, mais uma edição do programa de entrevistas da Instituição, o FAM On. Desta vez, a entrevistada é professora Grace Pfaffenbach, que aborda o tema: “Biossegurança e EPI´s”.

Devido à mudança repentina de ações de segurança devido ao novo coronavírus, os profissionais, laboratórios e instituições de saúde tiveram que trabalhar com medidas e procedimentos ainda mais cuidadosos para prevenir, reduzir, controlar e eliminar riscos inerentes à esta área para não comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define estas ações como um conjunto de medidas técnicas que são de suma importância durante a manipulação de agentes e materiais biológicos. Todo profissional que atua com manipulação destes materiais em laboratórios deve se ater a cuidados relacionados à biossegurança.

Além disso, é preciso prestar atenção no uso dos equipamentos de proteção individual. Atualmente as máscaras de proteção, utilizadas por profissionais da saúde, agora também amplamente divulgadas, mas em versão caseira, as máscaras de pano para a população é um equipamento poderoso para a proteção. Além da higienização das mãos e a utilização do álcool 70%.

Os profissionais da saúde e de apoio ainda devem utilizar de diversos outros equipamentos como óculos de proteção, avental e luvas de procedimento.

Para saber mais sobre este assunto, acompanhe a live nas plataformas digitais da FAM. No Facebook e Youtube Fam Americana.