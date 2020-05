FAM ON: Comunicação e educação movimentam lives desta semana

As edições do FAM On desta semana trazem temas variados, como dicas para melhorar o engajamento no ambiente digital, comunicação via streaming e assuntos sobre educação.

Na segunda-feira, 11 de maio, o convidado é Fernando Cratesquini, redator na agência de marketing digital B2S. Cratesquini aborda a transformação do seu negócio através da redação publicitária. “A ideia é falar sobre como a redação e o conteúdo mudaram com o tempo, que o comportamento de compra mudou e que a ultra segmentação exige que a gente entenda cada vez mais de pessoas, nosso público-alvo e a persona da marca, para atrair, encantar e fidelizar clientes”, disse Cratesquini.

Já na terça-feira, 12 de maio, o bate papo é sobre streaming. As transmissões ao vivo, as conhecidas lives, que ganham cada dia mais adeptos em redes como Instagram, Facebook e Youtube são a onda do momento, tanto para usuários comuns quanto para empresas e artistas. O convidado deste assunto é o produtor artístico e executivo, Romualdo Bueno, responsável por diversas lives sertanejas, por exemplo, como a da dupla César Menotti e Fabiano. Além dele participam Cintia Micaella, da agência B2S, e Paulo Braghini, da produtora iTV Vídeo e Comunicação, especializada em lives broadcast. O bate papo será mediado pelo assessor de imprensa da FAM, o jornalista Alex Ferreira.

Nos dias 13 e 14 de maio, o assunto é educação. No dia 13, com tantas informações e alterações no dia a dia de alunos e professores, como está o setor nesta época de pandemia. O professor Guilherme Roitberg comenta sobre aspectos sócio-político-econômicos e os desafios a profissão docente.

Já na quinta-feira, dia 14, a professora Adriana Koide fala sobre a autorregulação da aprendizagem em momentos de pandemia.

O FAM ON é transmitido simultaneamente no Youtube e Facebook da FAM.