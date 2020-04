A Faculdade de Americana realiza na próxima quarta-feira, dia 22, mais uma edição do FAM On. O programa no Instagram da Instituição recebe a professora do curso de Nutrição, Joseane Almeida Nobre, que traz dicas sobre aumento da imunidade nesta época de quarentena. O instagram da FAM é o @famamericana.

A entrevista trará assuntos como o papel da vitamina D, os alimentos que devem ser consumidos nesta época, se existe relação entre a alimentação e a população de risco com diabetes e pressão alta, como conservar os alimentos para não perder seus nutrientes e o papel da ingestão da água.

Já no dia 23, o programa recebe as professoras do curso de Enfermagem, Norma Quinteiro e Aline Zanata, que comentam sobre os reflexos da pandemia junto aos enfermeiros no ano internacional da Enfermagem. Os profissionais desta área da saúde estão na linha de frente em hospitais no atendimento aos pacientes vítimas do Covid-19