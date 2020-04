FAM On debate o mundo dos negócios pós coronavírus

A pandemia do novo coronavírus em todo o mundo levanta diversas perguntas sobre como será o mundo pós este fato histórico. A Faculdade de Americana, através do programa on-line FAM On, discute, no próximo dia 29, este assunto ao vivo com os professores Lucas Baldon, Ademir Baldon e Eryvelton Baldin. O bate-papo será mediado pelo jornalista Alex Ferreira. A live tem início às 18h00 no canal do Youtube da Instituição.



Os três professores que possuem experiência em importantes ambientes corporativos em multinacionais trazem suas opiniões para o debate. Entre os assuntos pautados para o programa, a discussão sobre as mudanças na economia, saúde, educação, na carreira profissional, além do comportamento coletivo, que sofre nestes últimos meses com o isolamento social para evitar o maior número de infectados pelo novo coronavírus.

“Um momento para discutirmos as mudanças que já começamos a observar no mundo dos negócios e também na educação. Um espaço importante para a comunidade e alunos da Faculdade de Americana”, disse Eryvelton Baldin.