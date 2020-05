FAM ON discute a criatividade em época de quarentena

Em época de isolamento social, a monotonia e home office, muitas vezes, podem ser um grande adversário e atrapalhar o desenvolvimento das ações do cotidiano, seja na vida pessoal ou profissional. Afinal, a vida de sair de casa a qualquer hora já não é tão simples como foi um dia. E para isso, ser criativo é uma das opções para conseguir novos resultados.



A discussão deste tema será ao vivo no Youtube da FAM, nesta segunda-feira, às 18h, com o publicitário e diretor da agência B2S, Bruno Munhão.

Na agência, Munhão trabalha diariamente com a busca pela criatividade, porém, ele afirma que a criatividade não está relacionada apenas aos trabalhos voltados à comunicação.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Em nosso dia a dia é preciso ser criativo, se fazemos os trabalhos sempre da mesma maneira não temos criatividade nesse processo, mas se a partir do momento que desenvolvemos algo que deixe essa ação melhor do que quando foi criada e com o resultado satisfatório, ali foi realizada uma ação com criatividade. Aplicar essa busca por novos caminhos é uma ação do ser criativo”, disse.



Para acompanhar o bate-papo, acesse o youtube da FAM: FAM Americana.