FAM ON: Influenciadores digitais e marcas se adaptam em época de isolamento social

A Faculdade de Americana abre a semana dando continuidade ao programa FAM ON, que é apresentado no Instagram da Instituição, o @famaericana.

Nesta segunda-feira, às 18h, o bate-papo é com o influenciador digital, Alessan Silva. Ele conta sobre as novas rotinas da produção de conteúdo para as redes sociais em época de isolamento social.

A entrevista também abordará o relacionamento entre as marcas e influenciadores, além das transformações das ações do mundo digital.

“Vamos contar um pouco sobre essa produção de conteúdo tão importante nessa época de isolamento e o como é feito a divulgação das marcas e daquilo que julgamos interessante”, disse.

Alessan Silva é formado em Relações Públicas – FAM, é social media da rádio Vox 90 e atua como influencer digital de marcas da cidade e região.

Amanhã, também às 18h, o programa FAM ON recebe o professor do curso de direito da FAM – direito do trabalho e processo do trabalho – Waldomiro Rizato, que comenta os reflexos da pandemia do novo coronavírus nos contratos de trabalho.

“Vamos falar dos aspectos legais para fazer frente a pandemia no contrato de trabalho. É algo que existe muita dúvida e discussões em cima das medidas provisórias, vamos falar também das últimas decisões do STF ”, comentou Rizato.

