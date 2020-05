FAM On traz diversos temas em programa para alunos e comunidade

O programa de entrevista on-line da Faculdade de Americana apresenta diversos temas para alunos e comunidade. Saúde, direito e urbanismo estão em pauta na programação do FAM On.

Hoje, dia 5, um bate-papo sobre uma das grandes discussões para quem luta contra a balança é a relação do emagrecimento com a quarentena. Como conseguir manter a saúde nesta época de isolamento social?

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Quem responde as dúvidas é a fisioterapeuta Fernanda Medina. Uma oportunidade para buscar uma alimentação correta nesta época em que ficar em casa, na maioria das vezes, é sinônimo de maior consumo.

No dia 6, quarta-feira, a professora de direito Cintia Portes apresenta os impactos em casos de direito da família com discussão sobre guardas, aumento do número de divórcios, visitas dos avós, direito de convivência nesse período de isolamento, entre outros assuntos.

Para encerrar, no dia 7, os desafios para o urbanismo e arquitetura, automação, processos tecnológicos, serão abordados no tema: “As cidades em tempo de pandemia”, com arquitetos e urbanistas, Renata Latuf e Filipe Campos.

“A pandemia nos mostra que somos, antes de tudo, cidadãos conectados. Frente a um cenário de crise, somos não mais apenas convidados, mas obrigados a repensar a forma como utilizamos nossas cidades, como projetamos nossas casas, nossos sistemas de transporte, e nos relacionamos uns com os outros. Como arquitetos urbanistas, deveremos estar cientes de nossos papeis em buscar modelos mais justos de distribuição territorial, de forma a garantir saúde e qualidade de vida a todas as parcelas da população, de projetar espaços coletivos e públicos para pessoas, e de promover novas tecnologias e técnicas construtivas mais sustentáveis e eficientes”, afirmou Renata Latuf.