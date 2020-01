FAM realiza Prova de Bolsas com até 100% de desconto

Para quem busca cursar o nível superior neste ano, a Faculdade de Americana realiza no próximo dia 26 de janeiro, às 9h00, na sede da Instituição, a tradicional “Prova de Bolsas FAM” com descontos de até 100% para o primeiro colocado. As inscrições são gratuitas. Inscrições através do site: provadebolsas.com.br

No total, a FAM oferece mais de 200 bolsas de estudo entre 10 a 100% de desconto, de acordo com o aproveitamento do candidato na prova.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A prova é composta por 15 perguntas objetivas de múltipla escolha em conhecimentos gerais, além de uma redação.

“Esta é uma das provas mais esperadas pelos candidatos. Como dica, o candidato deve estar sempre atento e bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo”, disse a diretora acadêmica da FAM, Célia Jussani.

“O sonho de começar uma graduação tem que sair do papel. E o momento para isso é agora, esta é uma grande oportunidade para cursar uma faculdade referência na região com uma valor que cabe no bolso”, disse o gerente de marketing FAM, Eryvelton Baldin.

Mais informações:fam.br