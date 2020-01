FAM recebe 800 candidatos para a Prova de Bolsas

O domingo de manhã foi de colocar em prática todos os conhecimentos para conseguir descontos na Prova de Bolsas da Faculdade de Americana. No total, aproximadamente 800 pessoas participaram da tradicional prova, que oferece descontos de até 100% para o melhor colocado.

“A prova de bolsas da FAM, mais uma vez, conseguiu a participação daqueles que buscam uma oportunidade para começar o curso superior e, claro, com os descontos oferecidos pela Instituição para que este sonho fique ainda mais próximo do candidato”, comentou o gerente de comercial e marketing FAM, Eryvelton Baldin.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A prova baseada no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, trouxe 15 questões, além da redação com o tema: Os programas sociais do governo brasileiro são a solução para a erradicação da pobreza?

Para Denise Dias, 20 anos, a busca é conseguir uma vaga no curso de Sistema de Informação. “Achei a prova fácil com questões que achei que não fosse cair. Acredito que fui bem na redação”, disse.

Já Felipe Abreu, 17 anos, acabou de sair do Ensino Médio e já busca ingressar no curso superior, a vontade é na área da saúde em Enfermagem. “Eu saí da escola e agora quero partir para este curso. Na prova não achei nem difícil e nem fácil, já a redação o tema foi muito bom”, comentou.

O resultado da Prova de Bolsas FAM será divulgado até quarta-feira, dia 29.