FAM transmite live sobre cuidados com os pets

Em época de isolamento social, FAM realiza hoje, às18h, pelo Instagram da Instituição, um bate papo com os médicos veterinários da LM Hospital Veterinário, Salete Candido e Ronaldo Cuqui sobre os cuidados com os pets nesta época de quarentena. Acesse o instaFAM: @famamericana.

Neste segundo episódio, além da prestação de serviço para a população, a entrevista também será direcionada para os alunos do curso de Medicina Veterinária, já que também abordará os desafios enfrentados por estes profissionais nesta época e curiosidades da área.

A agenda do programa FAM On também oferece na quarta-feira, dia 8, um bate papo com o publicitário e diretor da agência b2s, Bruno Valente, que comenta sobre vendas no mundo on-line.

Para saber mais sobre as “lives”, fique atento às redes sociais da Faculdade de Americana.