“Fechar o comércio não é uma medida saudável”, diz presidente da ACIA

Em um vídeo distribuído para a imprensa na tarde desta sexta-feira(20), o presidente da ACIA, Wagner Armbruster, se posicionou sobre o fechamento do comércio na cidade.

“Nós entendemos, a partir do que conversamos com a prefeitura e com a comissão que está estudando toda a evolução dessa crise do vírus COVID-19, que nós precisamos ter medidas de bom senso e sóbrias para ajudar a população”, disse Ambruster.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O presidente disse que deve ser feita a prevenção. “Fechar o comércio, fechar as industrias, não é uma medida saudável, nem para a saúde física, nem para a saúde financeira e econômica da cidade”, afirmou.