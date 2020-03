Feiras livres seguem normalmente em Americana

Mesmo com a pandemia de CODIV-19, as feiras livres de Americana continuaram sendo realizadas normalmente dentro do calendário previsto no município.

A informação foi confirmada pelo setor de fiscalização dos feirantes na cidade. As feiras, assim como os mercados, oferecem produtos de necessidade básica incluindo verduras, hortaliças, peixes, entre outros produtos.

Seguindo o calendário, neste sábado(21), a tradicional feira do São Vito acontece das 6h30 às 10h30 na Rua São Vito. Já no domingo é a vez do bairro Antônio Zanaga, das 6h30 às 10h30, na Avenida Cecília Meireles.

Mesmo que sejam realizadas em locais abertos, é necessário manter as regras para prevenção do vírus.

Confira a programação de feiras livres na cidade: