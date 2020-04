Feriado é marcado por festas e ‘pancadão’ em Americana

Mesmo com o avançado do coronavírus na cidade, os americanenses estão quase não estão respeitando as mediadas de isolamento. Hoje(21), feriado nacional, foi motivo para diversas festas na cidade.

Na Praia Azul, um ‘pancadão’ em frente a orla chamou a atenção de moradores da região por conta da aglomeração. Já na mesma região, uma festa promovida em uma chácara contou com a participação de dezenas de pessoas.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os convidados aparecem a beira de uma piscina. A festa contou com a apresentação de um grupo de pagode.

CASOS: Americana já conta com 25 casos confirmados de Covid-19. Dados de ontem(20) , do sistema de monitoramento do Governo do Estado, mostram que o isolamento na cidade é de menos de 50%.