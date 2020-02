Filha de Waldemar Tebaldi visita Hospital Municipal

A filha do ex-prefeito Waldemar Tebaldi, Heloísa Tebaldi, visitou nesta quinta-feira (6) as dependências do novo pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM). Heloísa recebeu o convite do prefeito, Omar Najar, para conhecer o novo espaço e também para o cerimonial de inauguração que acontece nesta sexta-feira (7). Inaugurado em 1º de maio de 1982, Americana presta homenagem ao médico e político que idealizou este Hospital, ainda no primeiro dos seus quatro mandatos como prefeito de Americana, dando o seu nome à instituição.

A filha do ex-prefeito esteve acompanhada do secretário de Saúde, Gleberson Miano, do superintendente da Fusame, José Carlos Marzochi e do vereador Marco Antônio Alves Jorge (o Kim). Durante a visita, ela percorreu os 1.769 m² da nova ala de pronto-atendimento e ouviu atentamente as explicações sobre o funcionamento de cada setor, além de esclarecimentos gerais sobre os novos equipamentos que estarão em operação nesta nova unidade.

Heloísa se emocionou ao rememorar os pais, comentando sobre o legado que o ex-prefeito deixou para a população americanense na área da saúde. “Eu saio feliz daqui e tenho certeza que meus pais [Waldemar e Luiza Tebaldi], onde estiverem, estão felizes, mas extremamente felizes, porque o compromisso que nós tínhamos com o povo está começando novamente”, declarou.

Ao término da visita, ela destacou que as novas instalações são comparadas a unidades de saúde de primeiro mundo. “Estou aqui presente e vendo que é primeiro mundo. Espero que o povo não necessite tanto, mas se precisar, aqui as portas estarão abertas e eu tenho certeza que serão extremamente bem atendidos”, concluiu.