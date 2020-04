Fisioterapeuta de Americana testa positivo para coronavírus

O fisioterapeuta de Americana, Rafael de Barros, testou positivo para o covid-19. A informação foi divulgada em um vídeo compartilhado por ele nas redes sociais nesta quinta-feira(16).

De acordo com Barros, mesmo sem sintomas ele fez o exame em um laboratório particular da cidade. “Não tenho febre, não tenho tosse, não estou espirrando, não tenho dor no corpo, não estou cansado, não estou sentindo absolutamente nada”, declarou.

“Igual a mim, deve ter muita, mas muita gente por aí. E não está fácil fazer o exame, mesmo no laboratório privado”, disse Rafael.

Ele afirmou que está em isolamento e ficará por 14 dias em seu quarto. Com esse caso, Americana já registra 19 casos confirmados.

