Flávio Bolsonaro acusa professora de Americana de doutrinar crianças

Um vídeo compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro está causando polêmica nas redes sociais. No vídeo, uma professora de Americana é acusada de doutrinar crianças.

Durante uma aula virtual de um colégio particular de Americana, a professora discute com os alunos sobre uma charge em que mostra presidente Jair Bolsonaro pequeno ao lado de um coronavírus.

A professora questiona uma das alunas sobre a ideia do chargista. “O Enrico falou, e tá parcialmente correto, que por enquanto não dá pra fazer nada contra o vírus a não ser a quarentena. Nós sabemos que nem a quarentena o Bolsonaro tem apoiado, aprovado. Então, meu amor, vamos pensar um pouquinho além disso. Porque será que ele está pequenininho? O que está acontecendo com ele politicamente? O que você sabe disso?”, questionou a professora.

“Ele está perdendo o poder e o coronavírus aumentou muito’, respondeu a criança identificada como Mariana. “Isso. Ele está perdendo o poder político”, concluiu a professora.

O vídeo gravado pelo pai de um aluno e enviado ao senador foi compartilhado através das redes sociais. “Não há doutrinação nas escolas, é coisa da sua cabeça”, disse o senador.

O filho da professora saiu em defesa da mãe e publicou um texto no Facebook. Veja abaixo o texto publicado por Lucas Lahr.

” Pessoal,

Minha mãe é professora de português e leciona no colégio Antares, de Americana, há mais de 30 anos.

Uma das atividades que ela passa aos alunos, de quinto e sexto ano, é a interpretação de charges, onde as crianças são estimuladas a interpretar a mensagem que a ilustração passa. São interpretadas charges de diversos assuntos, e obviamente inclusive politica, que tende a ser o tema de maior interesse publico e mais presente nas páginas de jornais e revistas.

Esse trabalho tem como único objetivo estimular a capacidade de interpretação das crianças e não tem a intenção de influenciar politicamente os alunos a esse ou aquele político/partido.

Tal trabalho ocorre há vários anos, inclusive eu, que tive aulas com ela há mais de 20 anos no colégio Antares, lembro muito bem dessas atividades naquela época, onde charges com temas políticos do período eram discutidos da mesma forma.

O que ocorre é que minha mãe está sendo vítima de uma exposição em redes sociais a nível nacional, que iniciou após um pai de aluno gravar um trecho da aula online dela sem autorização prévia e divulgar nas redes sociais, insinuando que ali houvesse uma doutrinação política.

No vídeo ela simplesmente pergunta a uma criança a intenção do autor sobre uma charge que envolve o presidente Jair Bolsonaro e o corona vírus, temas amplamente abordados nos dias atuais.

Ontem o deputado Flávio Bolsonaro expôs de forma covarde o vídeo em suas redes sociais, gerando grande repercussão.

O nome disso é CENSURA e mostra os tempos sombrios que estamos vivendo.

Abre precedentes para que aulas de outros professores também sejam gravadas sem sua autorização, e censuradas, prejudicando os profissionais da educação, os alunos e a educação brasileira democrática.

Por fim, consultamos especialistas da área e minha mãe está sendo vítima de crime digital.

As medidas cabíveis serão tomadas. “