FRIO: Temperatura cai e deve chegar a 6ºC em Americana

A chegada de uma nova frente fria deve derrubar a temperatura nos próximos dias em Americana. Há a possibilidade de termos o dia mais frio do ano. É o que indica a previsão da Climatempo.

De acordo com a previsão, a queda na temperatura deve acontecer a partir do dia 23 de maio. No dia 24 a previsão indica termômetros entre 7ºC e 18ºC.

Na segunda-feira(25), a temperatura cai ainda mais e pode chegar a 6ºC de mínima com 19ºC de máxima.

Na terça(26), os termômetros voltam a registrar aumento na temperatura. A mínima prevista é 8º C e a máxima 22ºC.