Fundo Social recebeu 28 toneladas de alimentos nos últimos 10 dias

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, recebeu a doação de mil cestas básicas do diretor da empresa Papirus Indústria de Papel, Rubens R. Martins. Os alimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e risco, cadastradas na prefeitura e no Fundo Social.

“Com a doação da empresa Papirus vamos conseguir reforçar o trabalho para atender as demandas. Nossa preocupação é muito grande em suprir essa necessidade se a situação ficar mais complicada e mais gente perder o emprego. Esses alimentos vão chegar à mesa das famílias que estão vulneráveis, tendo em vista o estado de calamidade que atinge todo o país em função da Covid-19, o coronavírus. Quero enaltecer a parceria e a iniciativa da empresa Papirus, agradecer ao diretor Rubens e toda a equipe pela confiança”, disse Maine Najar, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana.

O diretor da Papirus ressaltou a importância da destinação das doações às famílias que realmente precisam de ajuda. “Sabemos do trabalho sério que é desenvolvido pelo Fundo Social na cidade, na pessoa da Maine e sua equipe. Conheço o trabalho do prefeito Omar Najar e centralizamos essa doação de alimentos no Fundo Social porque temos a certeza da entrega às famílias que mais necessitam”, disse o diretor da Papirus, Rubens Martins.

A Papirus tem unidades em Americana, Limeira e Santa Bárbara, com cerca de 400 funcionários. Limeira também recebeu mil cestas básicas e Santa Bárbara, 600, além de doações realizadas em mais sete instituições da região, informou a gerente de Recursos Humanos da Papirus, Andréia Paparotti.

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu cerca de 28 toneladas de doações nos últimos dez dias, com doações de campanhas realizadas pela Cervejaria Berggren (2,5 toneladas), “Braço Forte, Mão Amiga”, da Associação dos Antigos Atiradores do Tiro de Guerra e Grupo Dia Encantado (8 toneladas), campanha de arrecadação na live da dupla Rick e Renner (6,2 toneladas), do empresário Airton Borelli (1,5 toneladas), da empresa Terplane Terceirização Inteligente (265 quilos de alimentos, mais produtos de higiene e limpeza) e da Papirus (10 toneladas).