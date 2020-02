Gama recolhe tampinhas de plástico e lacres para Instituto

Dando continuidade a arrecadação de tampinhas de plástico rígido e lacres metálicos, a Guarda Municipal de Americana (Gama) recebe doações dos materiais até fevereiro, quando serão entregues à Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha, que funciona junto ao Hospital Psiquiátrico Seara, em Americana, e presta assistência a doentes com problemas físicos e mentais por meio de práticas terapêuticas alternativas. Em dezembro, a corporação arrecadou dois mil quilos de tampinhas e 100 quilos de lacres que foram enviados para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), de Barretos, que presta auxílio a pacientes em tratamento no Hospital de Amor.

“Depois da grande ação coletiva que tivemos para a arrecadação dos materiais para o Hospital de Barretos, no fim do ano já começamos a levantar as tampinhas e lacres para o Instituto Olguinha e decidimos manter a sede da Gama como ponto de coleta continuado de entrega. No que depender de nós, ajudaremos sempre que for possível. Agradeço a todos pela colaboração e peço que a população continue trazendo os materiais para que possamos ajudar as instituições”, disse o comandante da Guarda Municipal, Marcos Guilherme.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

As tampinhas podem ser entregues qualquer hora em todos os dias da semana, na sede da Guarda Municipal de Americana, que fica localizada na Praça Tiradentes, no Jardim Colina.