Gasolina fica mais barata a partir de hoje

A partir deste sábado (29), o preço do diesel deve reduzir em 5% e o da gasolina em 4%, nas refinarias, segundo informou a Petrobras, nesta sexta-feira (28).

A baixa nos preços dos combustíveis ocorre após quedas no valor do petróleo observadas no mercado internacional, diante do aumento de casos do coronavírus pelo mundo.

Para chegar até o consumidor final, ou seja, nos postos de gasolina, no entanto, o reajuste depende de alguns fatores, como consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na última semana, o valor médio do litro da gasolina nas bombas caiu 0,29%, chegando a R$ 4,53.

O preço do litro do diesel, por sua vez, recuou 0,27%, para R$ 3,70, em média. Já o etanol teve queda no preço do litro de 0,46%, sendo comercializado a R$ 3,24.