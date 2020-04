O governador João Doria deve anunciar nesta sexta-feira(17), a prorrogação da quarentena do estado de São Paulo. A informação foi divulgada pelo Valor Econômico.

De acordo com o jornal, os detalhes do período de duração serão divulgados nesta sexta-feira durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Essa é a segunda vez que o governador prorroga o período de isolamento que iniciou no dia 23 de março.