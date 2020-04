Grávida morre por coronavírus e médicos retiram bebê com vida

Uma mulher diagnosticada com coronavírus morreu na noite deste domingo(5), em um hospital particular de Recife, no Pernambuco.

Viviane Albuquerque estava na 31ª semana de gestação e deu entrada no hospital com os sintomas de COVID-19.

O coronavírus foi confirmado após a realização de um exame e, devido ao agravamento do caso os médicos optaram por realizar a cesária.

Viviane é a primeira morte de gestante por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrada no estado. O bebê está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).