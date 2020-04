Guarda de Sumaré faz operação para conter aglomeração

A Guarda Municipal de Sumaré realizou uma operação especial na manhã desta quarta-feira, dia 8 de abril, na Região do Matão, para evitar a aglomeração de pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus e reforçar a importância de a população seguir as recomendações de isolamento social para combater e frear a disseminação do vírus.

O Poder Público vem trabalhando em ações de enfrentamento à doença desde janeiro, com a criação de um plano de contingência, adequação do atendimento das unidades de saúde, promoção de capacitações contínuas aos colaboradores, e tantas outras medidas. Mas, o momento é de responsabilidade coletiva e a conscientização da população é essencial.

“Pedimos a colaboração da população. Desde o momento em que o coronavírus passou a ser considerado uma pandemia, organizações mundiais têm ressaltado que cada pessoa passa a ser responsável por frear as transmissões, desacelerando a disseminação. Estamos vivendo um período em que precisamos de mais união e colaboração”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

Nesta manhã, por exemplo, a Região do Matão teve grande circulação de pessoas que foram para as portas de agências bancárias e lotéricas devido à liberação do cadastramento para o auxílio emergencial do Governo Federal. Rapidamente, os agentes de segurança da Prefeitura de Sumaré promoveram a organização das filas exigindo um distanciamento mínimo de 2 metros entre um usuário e outro.

A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária e Defesa Civil, e também teve a circulação de carro de som com a propagação de mensagens informativas com a finalidade de reforçar as orientações à população sobre a importância de sair de suas residências apenas em casos de extrema necessidade.

“As projeções matemáticas demonstram que a disseminação do vírus é menor com o distanciamento social. É necessário que cada um faça a sua parte com o intuito de diminuir a propagação do vírus e sigam as recomendações de higienização como forma de prevenção”, completou o Chefe do Executivo.