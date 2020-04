Guarda localiza bar com 40 pessoas e 25 máquinas caça-níqueis

A Guarda Municipal de Americana localizou um bar em pleno funcionamento na noite de sexta-feira(3), na Avenida Paschoal Ardito, em Americana.

Os guardas foram acionados por populares que informaram sobre a movimentação em um bar do bairro São Vito. Ao chegar no local os agentes localizaram cerca de 40 pessoas no interior do estabelecimento.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Em um dos cômodos havia 25 máquinas do tipo caça-níquel.

Os clientes foram liberados. Já o proprietário do local foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária de Americana, onde foi ouvido e liberado.