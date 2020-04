Guardas entregam mais 55 cestas básicas no último domingo

No último domingo (12), os patrulheiros das Guarda Municipal de Americana entregaram cestas básicas a famílias carentes. Ao todo, foram 13 cestas no Jardim Guanabara; 20 na Cidade Jardim e Jardim dos Lírios; dez no Mário Covas, Parque da Liberdade e São Roque; e 12 no Zanaga, Jardim Brasil e Vale das Nogueiras.

Desta vez também foi uma parceria com a Castor Futebol Society, que está promovendo a arrecadação de gêneros alimentícios. Na semana anterior, os guardas já haviam entregado 58 cestas básicas.

“A Guarda Municipal de Americana está aberta a ações como essas, de ajuda ao próximo, de atos de solidariedade. Outros grupos que quiserem nossa colaboração podem entrar em contato conosco”, comentou o comandante da Gama, Marcos Guilherme.