Homem apalpa nádegas de mulher na Avenida Brasil

Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira(4), após apalpar as nádegas de uma mulher na Avenida Brasil, em Americana.

De acordo com o registro policial, a mulher de 44 anos caminhava pela avenida quando foi surpreendida por um rapaz de bicicleta. Ao passar pela vítima o homem de 23 anos cometeu o crime e fugiu.

A mulher acionou a Polícia Militares com as características, policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) conseguiram localizar o rapaz que negou o crime.

O caso foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária e o rapaz preso em flagrante por importunação sexual.