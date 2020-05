Homem de 60 anos foi a 4ª morte por coronavírus em Americana

Conforme o Portal de Americana adiantou ontem(7), Americana registrou a quarta morte por Covid-19. A Vigilância Epidemiológica de Americana foi notificada na manhã desta sexta-feira (8) pelo GVE-Campinas (Grupo de Vigilância Epidemiológica). Trata-se de um homem de 60 anos, que estava internado no Hospital do Servidor Público Estadual, que fica na cidade de São Paulo, e faleceu no dia 28 de abril.

O paciente já tratava de um câncer e, no dia 23, começou a ter febre, cansaço, dor no corpo e falta de ar. Procurou o hospital mencionado, onde já fazia o tratamento, e foi internado nesta data. Os sintomas e o quadro do paciente se agravaram e ele faleceu no dia 28 de abril, quando foi coletado o exame por suspeita de coronavírus. O resultado positivo para a doença saiu no dia 4 de maio e o município de Americana, local de residência do paciente, foi notificado hoje sobre o falecimento.

A família do paciente está sendo monitorada pela Vigilância Epidemiológica de Americana, mas até a presente data nenhum familiar apresentou sintomas de coronavírus.

“A Prefeitura de Americana lamenta profundamente pelo falecimento de mais um residente em nosso município e externa condolências à família e amigos”, disse em nota.