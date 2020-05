Homem de 73 anos morre com suspeita de coronavírus em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (29) o registro de mais três casos positivos de coronavírus: duas mulheres de 42 e 45 anos e um homem de 40 anos. Todos realizaram testes rápidos em laboratório particular e já estão curados.



O boletim atualizado traz ainda que faleceu nesta quarta-feira (29) um paciente que estava internado, desde o dia 25 de abril, em hospital particular, com suspeita de Covid-19. Trata-se de um homem de 73 anos e não consta em sua ficha que ele tivesse comorbidades. Ele fez exame para coronavírus no mesmo dia da internação e a Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado.



O município registrou mais um resultado negativo para Covid-19 de exame PCR e mais cinco testes rápidos também foram negativos para a doença. Com esses números, o município contabiliza agora 323 casos suspeitos negativos.



O quadro atualizado da Covid-19 em Americana é o seguinte: 52 casos positivos, sendo três óbitos, um internado, 15 em isolamento domiciliar e 33 curados; 22 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo um caso de óbito, seis internados em hospitais, nove em isolamento domiciliar e seis que já cumpriram a quarentena (14 dias).