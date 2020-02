Homem é preso após tentar queimar a mãe no Romano

Um homem foi peso após tentar colocar fogo na própria mãe no Conjunto Habitacional Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, na madruga desta sexta-feira(21).

De acordo com o registro da ocorrência, a Polícia foi acionada após o filho espalhar gasolina pela casa da família onde a mãe estava. Ele chegou a colocar fogo na cortina e no tapete da sala, além de jogar gasolina no carro da mãe.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A mãe informou aos policiais que o rapaz sempre é agressivo. Ele foi conduzido para o plantão policial da cidade onde teve a prisão feita em flagrante. Ele será autuado por ameaça, dano ao patrimônio e enquadrado na Lei Maria da Penha.