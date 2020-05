Homem que defende porte de armas leva seis tiros da namorada; ela morreu

Um homem de 33 anos foi socorrido por vizinhos após ser baleado nesta quarta-feira(20), em seu apartamento em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O homem é defensor do porte de armas e já entrevistou em seu canal do YouTube o deputado, Eduardo Bolsonaro.

De acordo com a versão do instrutor de tiros e delegado da Polícia Civil, Paulo Bilynskyj, ele estava no banho quando foi surpreendido pela namorada que deu seis tiros. A jovem Priscila de Barros, de 27 anos, morreu com um tiro no peito.

A polícia trabalha com a versão do delegado e com a possibilidade de um feminicídio. No apartamento foram encontradas seis armas.

“Ontem, Priscila, minha namorada, viu uma mensagem de antes de ela ir para minha casa. Hoje, antes de eu sair do banho, ela deu seis tiros em mim. Depois deu um tiro nela mesma”, diz Paulo, em um vídeo que circula nas redes sociais.

Em 2017, o delegado entrevistou o deputado. Em um trecho, ele concorda com a compra de armas por ‘quem quer’. “Se você não quiser ter arma, se você se acha esquentadinho e vai fazer besteira, é só você não comprar. Agora você não pode interferir no direito dos outros, né?”, diz Eduardo. Em seguida o delegado concorda com a fala com um “exatamente”. O vídeo está disponível no YouTube. (Veja abaixo)

“Todas as circunstâncias relativas aos fatos serão apuradas em inquérito policial pelo órgão corregedor da instituição”, disse em nota, a Secretaria de Segurança Pública.

Notícia corrigida e ampliada às 9h50