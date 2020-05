Honda recupera respirador e devolve para o Hospital Municipal

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” recebeu nesta terça-feira (5) um respirador da marca Intermed, modelo Inter-5, recuperado pela indústria automobilística Honda, com sede no município de Sumaré. O equipamento estava parado há aproximadamente quatro anos por falta de peças de reposição no mercado, em razão de ser importado. A entrega foi realizada pelo engenheiro Bruno Rodrigues ao diretor superintendente do HM, José Carlos Marzochi.

O HM foi procurado há cerca de dois meses e o envio do respirador para conserto foi formalizado. A Honda de Sumaré já recebeu 59 respiradores que estavam inutilizados em hospitais públicos de diversas cidades. Desse total, 42 continuam em manutenção e 17 já retornaram recuperados para os hospitais. O equipamento de Americana será utilizado no Pronto Atendimento Covid-19 do HM ou no Hospital de Campanha, que está sendo montado na antiga UBS Cillos.

Marzochi enalteceu a iniciativa da Honda e a importância para o Hospital Municipal contar com mais um respirador. “Esse equipamento estava obsoleto e parado devido à falta de peças no mercado. A Honda conseguiu fazer a manutenção e produziu novas peças”, explicou o diretor. “Nossos agradecimentos a toda equipe da Honda Sumaré pela parceria. Tenho certeza que irá contribuir muito na recuperação dos nossos pacientes, especialmente neste momento tão desafiador em virtude da pandemia da Covid-19”, completou.

“Em nome de toda a equipe da Honda Sumaré, agradeço a oportunidade em poder ajudar neste momento crítico. É com muito orgulho que venho fazer a entrega do equipamento recuperado ao Hospital Municipal, especialmente por ter nascido na cidade de Americana”, ressaltou o engenheiro Bruno Rodrigues.

Esse trabalho está sendo realizado em todo o Brasil pela Honda. A indústria recebeu, a nível nacional, 2.187 respiradores no total, sendo que 1.072 estão passando por manutenção; 185 em calibração e 501 já foram liberados para utilização novamente nos hospitais.