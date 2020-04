Hospital de Campanha de SBO recebe leitos e equipamentos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços para a implantação do Hospital de Campanha para o enfrentamento do coronavírus (Covid-19). Nos últimos dias os primeiros leitos e equipamentos, entre eles respiradores, começaram a ser montados.

No espaço localizado no campus da Unimep serão implantados, em um primeiro momento, 50 leitos de média complexidade para o atendimento dos pacientes barbarenses. A capacidade do local é para a implantação de até 100 leitos.

Também nas próximas semanas haverá a implantação de 10 leitos de UTI no Hospital Santa Bárbara – em parceria entre o Município de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo do Estado de São Paulo.

Atualmente as redes pública e privada disponibilizam cerca de 50 leitos de UTI e 70 respiradores para o cidadão barbarense. Para ampliar ainda mais a estrutura, a Prefeitura também já iniciou o processo para a compra de 8 novos respiradores.

A Prefeitura vai disponibilizar ainda novos anexos aos Prontos-Socorros “Dr. Edison Mano” e “Dr. Afonso Ramos” para atendimento de apoio durante a fase de enfrentamento ao coronavírus.