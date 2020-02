Pronto-Socorro do Hospital Municipal será inaugurado nesta sexta-feira

O novo pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, será inaugurado nesta sexta-feira(7).

A informação foi divulgada há pouco pela prefeitura municipal. A solenidade de inauguração está marcada para as 10 horas e deve contar com a presença do prefeito, Omar Najar e de autoridades.

Novo Pronto-Socorro

A conclusão do novo Pronto-Socorro vai permitir uma ampliação significativa do hospital, além da modernização do espaço. A área total das novas instalações compreende 1.769 m², praticamente dobrando a capacidade operacional, visto que o atual PS conta com 941 m².

O novo Pronto-Socorro contará com uma recepção ampla e arejada, posto de enfermagem, cinco consultórios, uma farmácia satélite, salas diversas onde serão executados serviços como administração de medicamento e soroterapia; inalações; curativos e suturas; exames de eletroencefalograma (ECG), expurgo e esterilização, serviço social, entre outros. Haverá também uma nova sala para exames de raio-x e outra exclusiva para atendimentos em ortopedia e imobilizações ortopédicas.