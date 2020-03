IBGE abre 243 vagas de emprego em Americana

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 243 vagas de emprego temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, em Americana. No país são mais de 20 mil vagas.

De acordo com o edital, serão dois processos seletivos, com vagas distribuídas em todos os municípios do país. As inscrições começam dia 5 deste mês e vão até 24 de março. Em geral, os profissionais aprovados irão trabalhar na coleta de informações e irão entrevistar moradores de todos domicílios no brasil.

Recenseador e Agente censitário

Os cargos disponíveis para esse certame são de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Veja abaixo a tabela, com os requisitos necessários, remuneração, duração do contrato, cargos e benefícios:

Recenseador

Ensino Fundamental Remuneração Por produção, de acordo com o número de domicílios visitados Direitos Férias e 13º salários proporcionais Tipo de contrato Temporário Duração contrato Até 3 meses, podendo ser prorrogado dependendo das necessidades de conclusão das atividades do Censo Horário de trabalho Não é fixo, mas o recomendado é pelo menos 25 horas por semana, inclusive nos feriados e finais de semana.

Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS)

Ensino Médio Remuneração Entre R$ 1.700 (ACM) e R$ 2.100 (ACS) Direitos Férias e 13º salários proporcionais Tipo de contrato Temporário Duração contrato Até 5 meses, podendo também ser prorrogado Horário de trabalho Não especificado

Provas e Inscrições

Os interessados em fazer as inscrições devem acessar o site (clique aqui), as inscrições custam R$ 35,80 para agente e R$23,61 para recenseador.