Idosa aguarda vaga na UTI há 5 dias em Santa Bárbara

Uma idosa aguarda há 5 dias uma vaga na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais.

De acordo com familiares, Benedita dos Santos Oliveira deu entrada no hospital na segunda-feira após sentir uma dor no peito. Após ser descoberta uma infecção ela foi entubada e permanece no setor de emergência.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Ela precisa ir com urgência para a UTI, está sobrevivendo por um milagre.

Preciso de alguma ajuda pra conseguir esse leito ou uma ambulância com encaminhamento para um hospital que possa atende-la. Já não sei mais o que fazer”, disse um familiar.

Amigos do filho da idosa iniciaram uma campanha para que a prefeitura se sensibilize com o caso e disponibilize uma vaga de internação.

Procurada, a assessoria de imprensa da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste não respondeu nosso e-mail.