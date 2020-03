Idosa com corona esteve em festa da família de ex-vereador em Americana

Uma idosa testada como positivo para o coronavírus esteve na festa de aniversário de uma familiar de um ex-vereador de Americana realizada na cidade, no último dia 7 de março.

O aniversário aconteceu no Clube do Bosque e recebeu dezenas de pessoas. Entre as convidadas estava a idosa que apresentou sintomas três dias depois e testou positivo para o vírus. Na data do evento ela não tinha sintomas.

A família distribuiu um comunicado nesta quarta-feira(18), aos convidados em que alerta sobre o caso e pede para que sejam observados os sintomas. “Solicitamos que evitem ao máximo o contato social e que , caso apresente qualquer sintoma, façam isolamento domiciliar”, diz o comunicado.

Americana ainda não confirmou nenhum caso do COVID-19. Há pelo menos oito casos suspeitos que aguardam confirmação.