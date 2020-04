Uma idosa de 91 anos é a pessoa mais velha a se curar do coronavírus em Americana. Ela começou a sentir os sintomas no final de março e realizou o exame em um laboratório particular da cidade.

A mulher que é moradora do bairro Jardim Santana recebeu a confirmação da infecção pelo vírus no dia 13 de abril. Ela cumpriu o período de isolamento e está curada.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Até essa quarta-feira(29), o quadro atualizado da Covid-19 em Americana é o seguinte: 19 casos positivos, sendo três óbitos, 15 em isolamento domiciliar e um internado; 30 casos positivos curados; 23 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo sete internados em hospitais, dez em isolamento domiciliar e seis que já cumpriram a quarentena (14 dias).