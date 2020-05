Idoso de 78 anos tem resultado positivo para coronavírus em Americana

Um idoso de 78 anos foi confirmado com Covid-19 em Americana. Ele já estava internado em hospital particular do município e recebeu resultado positivo para a doença nesta segunda-feira (11). Com essa confirmação, Americana contabiliza agora 57 casos de coronavírus, sendo que 34 já estão curados.

O boletim atualizado divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Americana traz ainda o registro de mais um caso suspeito de covid-19. Trata-se de uma mulher de 38 anos, profissional da saúde, que está em isolamento domiciliar. Três casos que eram considerados suspeitos tiveram resultado negativo para coronavírus.

Com esses dados, o quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 57 casos positivos, sendo quatro óbitos, dois internados, 17 em isolamento domiciliar e 34 curados; 12 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo três internados em hospitais, um em isolamento domiciliar e oito que já cumpriram a quarentena (14 dias). O município contabiliza agora 356 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.