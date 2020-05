Igreja de SBO distribui frutas e verduras para famílias carentes

Durante a crise do coronavírus diversas ações estão sendo realizadas por todos os cantos da cidade. Seja arrecadação de alimentos, distribuição de álcool em gel e até máscaras de proteção individual como o Portal de Americana já mostrou (relembre aqui).

Uma ação bem bacana está beneficiando os moradores do bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. A Igreja AD Restauração está distribuindo cestas com frutas, verduras e legumes.

O kit é composto por alimentos como cenoura, repolho, batata doce, chuchu, limão e laranja. A ação é liderada pelo Pastor Rafael Aguiar e conta com o apoio de voluntários e fiéis da igreja.

Os hortifrútis são comprados por empresários e através de doações. O projeto começou pequeno atendendo apenas 30 famílias, mas neste ontem(2), 559 família foram beneficiadas com as verduras.

“Isso tudo vem sendo possível porque empresas se uniram a nós e pessoas de todos os lugares e crenças tem nos ajudado a ajudar as famílias de baixa renda e estado de vulnerabilidade por conta do Covid-19”, conta Bruna Oliveira, uma das voluntárias do projeto.